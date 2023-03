Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Wohnwagen entwendet, Hinweise erbeten

Ettenheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 12:30 Uhr wurde ein auf einem Privatgelände abgestellter Wohnwagen in der Straße "Am Bahndamm" entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 entgegen.

