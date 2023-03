Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, B3 - Verletzte nach Unfall

Sasbach (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen wurden auf der B3 zwei Autofahrer verletzt. Gegen 5:45 Uhr war der 29 Jahre alte Fahrer eines Skoda, aus Richtung Achern kommend, an der Einmündung in Richtung Sasbachried nach links abgebogen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Opel. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Fahrer des Skoda leicht, der 45 Jahre alte Fahrer des Opel jedoch schwer verletzt. Beide mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Ein weiterer, an der Einmündung wartender Opel, wurde durch den Unfall leicht beschädigt. Neben der Unfallaufnahme mussten durch mehrere Streifen des Polizeireviers Achern/Oberkirch Umleitungsmaßnahmen während des Berufsverkehrs betrieben werden. Nachdem beide Unfallfahrzeuge abgeschleppt waren, war die Unfallstelle gegen 7:35 Uhr geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro

