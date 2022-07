Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (08.07.22) versucht, in eine Bäckereifiliale an der Lindenstraße in Appelhülsen einzubrechen. Zwischen 00.55 Uhr und 1.07 Uhr beobachtete eine Zeugin die Täter dabei, wie sie sich wiederholt an einem Fenster zu schaffen gemacht haben. Erst nach einer zweiten Ansprache durch die Zeugin flüchteten die Unbekannten in Richtung des Supermarktes K+K.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- Vermutlich männlich - Etwa 1,80 Meter groß - Sehr schlank - Dunkel gekleidet - Sturmhauben auf dem Kopf

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell