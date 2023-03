Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Motorrad in Brand geraten

Bühlertal (ots)

Ein Motorradfahrer war am Dienstag auf der K3753 von Baden-Baden kommend in Richtung Bühlertal unterwegs, als er gegen 17:15 Uhr einen Geruch an seiner Harley-Davidson wahrnahm und daraufhin auf einen Parkplatz anhielt. Nachdem der Enddreißiger das Fahrzeug abgestellt hatte, drangen Flammen aus dem Bereich des Kraftstofftanks. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühlertal konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell