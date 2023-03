POL-OG: Biberach, B33 - Trunkenheitsfahrt

Kuppenheim (ots) - Nach einem Einbruchs am späten Mittwochabend in Kuppenheim haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von 18:45 Uhr und 23 Uhr sollen sich bislang unbekannte Täter im Siegenweg gewaltsam über die Balkontüre Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft haben. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld, sowie Schmuck in ...

