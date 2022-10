Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Ferienstart, mehrere Demonstrationen im Stadtgebiet und Fußball - Bundespolizei Leipzig erwartet am Samstag ein hohes Aufkommen von Zugreisenden in Leipzig

Leipzig (ots)

Am Samstag findet das Heimspiel des RB Leipzig gegen Hertha BSC statt. Dies bedeutet auch eine erhöhte An- und Abreise von Fußballfans beider Mannschaften mit der Bahn. Zudem wurden in Leipzig mehrere Versammlungen für diesen Tag angemeldet.

An diesem Wochenende beginnen aber auch die Herbstferien in Sachsen. Viele Urlauber werden unteranderem den Zug für ihre Reise in die Ferienorte nutzen.

Daher rechnet die Bundespolizei Leipzig am Samstag mit einer stärkeren Frequentierung des Hauptbahnhofes Leipzig sowie aller umliegenden Bahnhöfe und Haltepunkte.

Aus Sicherheitsgründen kann es im Hauptbahnhof und an den S-Bahnstationen in Leipzig kurzfristig zu Einschränkungen an den Zu- und Abgängen kommen.

Der Einsatz der Bundespolizei ist darauf ausgerichtet, Gefahren für Reisende und Bahnanlagen abzuwehren und ist daher mit zusätzlichen Einsatzkräften in Leipzig im Einsatz.

Die Bundespolizei Leipzig weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten der Gleisanlagen an den nicht dafür vorgesehenen Stellen lebensgefährlich und verboten ist.

Medienvertreter können ihre Anfragen während des Einsatzes an die Bundespolizei - Pressestelle - unter der Telefonnummer 0172 / 3051280 richten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell