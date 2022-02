Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 35-jähriger Serien-Einbrecher festgenommen - in Untersuchungshaft eingeliefert, "Heilerin" als Trickbetrügerin unterwegs - Staderin um mehrere tausend Euro betrogen

Stade (ots)

1. 35-jähriger Serien-Einbrecher festgenommen - in Untersuchungshaft eingeliefert

Als Erfolg können die Ermittler der Polizeiinspektion Stade in dieser Woche die Festnahme eines 35-jährigen Einbrechers verbuchen.

Der, der Polizei bereits aus anderen Fällen bekannte, Himmelpfortener war nach einem Hinweis aus dem Kollegenkreis in den Focus der Ermittlungen geraten.

Seit November vergangenen Jahres hatte die Polizei rund um Stade mit einem vermehrten Aufkommen von Einbrüchen in der Nacht zu tun. In einigen Fällen war es dabei auch zum Kontakt zwischen dem Einbrecher und im Haus schlafenden Bewohnern gekommen (Wir berichteten).

Auf einer Videoüberwachung konnte schließlich dann der mutmaßliche Täter festgehalten werden und brachte so die Ermittler auf seine Spur.

Am frühen Montagmorgen fiel der Gesuchte dann Polizeibeamten der Stader Wache am Stader Bahnhof auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte in seinem Rucksack mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden.

Der 35-Jährige versuchte noch zu Fuß zu fliehen, wurde aber kurze Zeit später im Nahbereich eingeholt und festgenommen.

Wie sich später herausstellte, konnte das Diebesgut zweifelsfrei einem Einbruch aus der Nacht auf Montag in der Mozartstraße in Stade zugeordnet werden. Der Täter hatte sich danach mit einem in der Wagnerstraße aus einem Schuppen entwendeten Fahrrad Richtung Bahnhof abgesetzt und dieses dort ordnungsgemäß angeschlossen.

Nach ersten Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurde der Tatverdächtige am gestrigen Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade der Haftrichterin beim Amtsgericht Stade vorgeführt. Diese erließ dann nach der Anhörung einen Untersuchungshaftbefehl und Beamte lieferten den Himmelpfortener anschließend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt ein.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Wir freuen uns, dass uns dieser Ermittlungserfolg gelungen ist. Gerade für die Betroffenen, die mit einem Einbrecher in ihren vier Wänden zusammentreffen und damit für lange Zeit ihr Sicherheitsgefühl einbüßen, ist dies eine gute Nachricht. Wir gehen derzeit davon aus, dass dem Beschuldigten möglicherweise so zwischen 20 und 30 Taten aus der Vergangenheit aus den Bereichen Stade, Himmelpforten, Hammah und Horneburg nachgewiesen werden können."

2. "Heilerin" als Trickbetrügerin unterwegs - Staderin um mehrere tausend Euro betrogen

Am Freitag, den 21.01. kam es gegen 14:00 h in Stade im Bahnhofsumfeld zu einem Trickbetrug, bei dem eine Staderin um eine hohe Geldsumme betrogen werden konnte.

Die 66-Jährige wurde zunächst von der unbekannten Frau, die sich als Heilerin ausgab, in russischer Sprache in der Stader Fußgängerzone bei KIK in der Holzstraße angesprochen. Diese berichtete ihr, dass ihr Sohn verunglücken würde und gab vor, das Unglück abwenden zu können.

Die "Heilerin" schickte die gutgläubige Staderin nach Hause, damit sie Bargeld in ein Tuch wickelt. Anschließend traf man sich wieder und begab sich in die Parkanlage beim Carl-Diercke-Haus in der Bahnhofstraße.

Dort erschien eine zweite Frau, die sich als Kundin der Heilerin ausgab. Angeblich habe man eine Praxis in Hamburg. Die Kundin zeigte ihr angeblich 60.000 Euro, die ebenfalls von der Heilerin besprochen wurde. Das Unglück sei dadurch abgewendet worden.

Die Heilerin umwickelte das Päckchen mit einem Band und sprach ein Gebet. Anschließend schickte sie die Geschädigte nach Hause. Das Päckchen sollte sie dabei unter dem Arm halten und erst nach 21 Tagen öffnen, sonst sei der Erfolg, die Abwendung des Unglücks, nicht gewährleistet.

Zu Hause stellte das Opfer dann fest, dass aus dem Paket die Bargeldsumme in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet worden war. Die beiden fremden Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

Haupttäterin "Heilerin" ca. 60-65 Jahre alt ca. 164 cm groß normale Statur auffällig große Augen Haare hochgesteckt Trug zur Tatzeit eine flache Mütze, Ohrringe, einen knielangen Mantel sowie Stiefel und einen Rock Sie hatte eine schwarze Handtasche über dem Arm und nannte sich "Bertha"

angebliche Kundin der Heilerin

ca. 40 Jahre alt ca. 162 cm groß normale Statur Trug einen beigen Mantel und hatte eine beige Tasche dabei

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die betroffenen Personen beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Evtl. weitere Geschädigte, die ebenfalls auf diesen Trick in Stader hereingefallen sein könnten, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell