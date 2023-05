Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Cappelstraße, in Höhe der Hausnummer 5. Eine 17-jährige Fußgängerin aus Anröchte ging die Cappelstraße in Richtung Norden entlang und beabsichtigte die Burgstraße zu überqueren. Als die junge Frau die Straße überquerte, bemerkte sie einen Pkw, der sich von links näherte. Die 17-Jährige machte sich noch mit einem Handzeichen bemerkbar. Der Fahrer des Fahrzeugs gab jedoch Gas und touchierte die 17-Jährige, die zwar nicht stürzte, sich dennoch am Bein verletzte. Der Fahrer bremste zunächst, bog dann aber nach rechts ab und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich weiter um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen silbernen SUV. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Cirka 50 bis 60 Jahre alt, weiße Haare. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell