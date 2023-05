Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Steinwurf von Brücke gefährdet Pkw-Fahrerin - Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als eine 22-jährige Mini-Fahrerin am Dienstag gegen 10.00 Uhr die BAB 5 von Weinheim kommend in Richtung Heidelberg befuhr, bemerkte sie kurz nach dem Parkplatz Fliegwiese schemenhaft wie zwei Personen auf der Brücke standen und dass es kurz nach Passieren der Brücke zu einem massiv lauten Knall kam. An ihrem Pkw befand sich dann eine etwa drei Zentimeter große Beschädigung an der Windschutzscheibe. Die genannte Örtlichkeit wurde danach von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach zwei dunkel gekleideten Männern mit Kurzhaarschnitt erfolglos abgesucht.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/47093-217 beim Verkehrsdienst Mannheim-Bundesautobahn entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell