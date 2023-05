Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter-Fahrerin

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Schönau kam es am Dienstag gegen 15:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 19-jährigen VW-Fahrer und einer 16-jährigen Fahrerin eines E-Scooters. Der VW-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang an der Kreuzung Sonderburger Straße/Boehringer Straße die zur Straße parallel fahrende E-Scooter-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß fiel diese auf den Kopf. Sie erlitt hierdurch Kopfschmerzen und Schwindel, sodass sie in die Kinderklinik des UMM eingeliefert werden musste. Am Pkw entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

