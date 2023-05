Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand auf einer Pkw-Ladefläche - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Ratzeburg (ots)

08. Mai 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.05.2023 - Lauenburg

Am Sonntag geriet eine Kiste auf einer Ladefläche eines Fahrzeuges, abgestellt auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Straße Reeperbahn in Lauenburg, in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Gegen 22.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte und Polizei und Feuerwehr über einen Fahrzeugbrand auf einem Parkplatzgelände eines Baumarktes informiert.

Auf der metallenen Ladefläche eines dort abgestellten Multicar brannte eine Kiste. Daran befanden sich Spanngurte. Das Fahrzeug selbst lieb unbeschädigt.

Wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen der Geesthachter Kriminalpolizei, die eine Brandstiftung nicht ausschließen kann. Zur Aufklärung des Geschehens werden daher Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell