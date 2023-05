POL-RZ: Büchener Polizei ermittelt nach Einbruch in Milchtankstelle

Ratzeburg (ots) - 05. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 28.04.2023 - Ammersbek Am 28.04.2023, um 11.00 Uhr, kam es in Ammersbek, in der Straße Schäferdresch zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Vito und einem nachfolgenden grauen VW Passat. Beide Fahrzeuge befuhren die Straße Schäferdresch vom Alten Teichweg kommend in Richtung Alte Landstraße. ...

mehr