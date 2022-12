Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montag (05.12.2022), gegen 07:20 Uhr morgens, kam es auf der Hans-Böckler-Straße zur Straße Am Deckershäuschen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin (48). Eine 26-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem VW Golf nach bisherigen Erkenntnissen auf der Hans-Böckler-Straße, als es an der Einmündung zur Straße Am Deckershäuschen zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin kam. Die 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Fahrzeugführerin, die sich hinter dem VW Golf befunden und erste Hilfe geleistet hat, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell