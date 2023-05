Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

05. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 28.04.2023 - Ammersbek

Am 28.04.2023, um 11.00 Uhr, kam es in Ammersbek, in der Straße Schäferdresch zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Vito und einem nachfolgenden grauen VW Passat. Beide Fahrzeuge befuhren die Straße Schäferdresch vom Alten Teichweg kommend in Richtung Alte Landstraße.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro.

Die Polizeistation in Ammersbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Fahrweise und Fahrstrecke der beteiligten Unfallfahrzeuge machen? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 040/35622647-0 bei den Ermittlern.

