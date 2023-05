Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Flucht vor der Polizei endet im Zaun

Ratzeburg (ots)

04. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 04.05.2023 - Barsbüttel

Heute Morgen hat sich ein Pkw-Fahrer in Barsbüttel durch eine rasante Flucht einer Verkehrskontrolle entzogen. Seine Fahrt endete schließlich in der Stemwader Landstraße an einer Zaunanlage.

Gegen 00.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der K29 ein Mazda aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf, so dass sie sich entschlossen diesen zu kontrollieren. Die gegebenen Anhaltesignale ignorierte der Barsbütteler und beschleunigte sein Fahrzeug in Richtung K80 Barsbüttel, Ortsteil Willinghusen. Kurz nach dem Ortseingang, in der Stemwader Landstraße verlor der 33-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Mazda und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dabei gegen zwei Verkehrszeichen und diverse am Straßenrand stehenden Mülltonnen. Anschließend fuhr er gegen die linksseitig gelegene Mittelinsel und kam von dort erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Zaun- und Carportanlage bis es schlussendlich an einem Zaunfeld zum Stehen kam.

Der Barsbütteler verletzte sich dabei schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch war, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Die zuvor beschädigte Carportanlage wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzugezogen werden mussten, da das Carport einsturzgefährdet erschien. Die Stemwader Landstraße musste dazu für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Es ist ein Gesamtsachschaden von ca. 36.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell