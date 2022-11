Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221114 - 1310 Frankfurt - Niederrad: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntagnachmittag (13. November 2022) wurden zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 14:15 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Haardtwaldstraße beim Gang in den Wäschekeller zwei unbekannte Personen, die mit Taschenlampen hantierten, statt das Licht im Keller einzuschalten. Da dem Zeugen dies verdächtig vorkam, verschloss er kurzer Hand die Tür und setzte die beiden Männer im Wäschekeller fest. Diese wurden dann durch die hinzugerufene Polizei widerstandslos festgenommen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden 26- und 37-jährigen wohnsitzlosen Männer drei Kellerparzellen aufgebrochen hatten. Entsprechendes Tatwerkzeug führten sie noch bei sich. Sie wurden zwecks richterlicher Vorführung in das Polizeigewahrsam im Polizeipräsidiums eingeliefert.

