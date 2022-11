POL-F: 221113 - 1308 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) - (lo) Am Samstagabend (12. November 2022) kam es am Frankfurter Flughafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Peugeotfahrer eine Abfahrtsrampe von "The Squaire" kommend in Richtung Osten. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 30-Jährige die Vorfahrtsregelung auf dem Hugo-Eckener-Ring und prallte mit ...

