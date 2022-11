Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221113 - 1305 Frankfurt - Flughafen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstagabend (12. November 2022) kam es am Frankfurter Flughafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Peugeotfahrer eine Abfahrtsrampe von "The Squaire" kommend in Richtung Osten. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete der 30-Jährige die Vorfahrtsregelung auf dem Hugo-Eckener-Ring und prallte mit einer 54-jährigen Motorradfahrerin zusammen. Die 54-Jährige kam vom Airportring und befuhr den Hugo-Eckener-Ring in Richtung Terminal 2. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 54-Jährige schwer und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen und der genauen Unfallursache dauern an. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen.

