POL-MTK: Katalysatoren aus Fahrzeugen ausgebaut +++ Uhren aus Wohnhäusern entwendet +++ Personenkontrolle führt verbotene Gegenstände zu Tage

Hofheim (ots) - 1. Fahrradfahrer in Hofheim verletzt, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Freitag, 08.07.2022, 00:25 Uhr, (ym) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer in Hofheim zu einem Streit in dessen Folge der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Ein ...

mehr