Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde die Polizei zu einem Lokal am Marktplatz gerufen. Ein 22-jähriger, derzeit in Soest lebender Mann, hatte es sich mit eigenen mitgebrachten alkoholischen Getränken an einem der Tische im Außenbereich des Lokals gemütlich gemacht. Das Verbot des Verzehrs eigener Getränke im Lokal ignorierte der junge Mann und begann, sich zu entkleiden. Der dann ausgesprochenen Aufforderung einer Mitarbeiterin des Gastronomiebetriebs, die Örtlichkeit zu verlassen, kam der junge Mann nicht nach. Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus. Der 22-Jährige kam diesem nicht nach und blieb auf seinem Stuhl sitzen. Die Beamten ergriffen den Mann nun und führten ihn aus dem Außenbereich des Lokals heraus. Der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 22-jährige verblieb weiter an der Örtlichkeit und kam dem Platzverweis nicht nach. Letztendlich wurde er in das Polizeigewahrsam transportiert, wobei er sich gegen die Maßnahmen sperrte und getragen werden musste. Eine Blutprobennahme wurde angeordnet.(dk)

