POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Brilon (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen zu einem möglichen Verkehrsdelikt in Brilon. Am Dienstag kam es gegen 20:00 Uhr auf der B7 in Fahrtrichtung Altenbüren zu einem Überholmanöver durch einen weißen Toyota. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Fahrzeuge im Gegenverkehr gefährdet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961/90200 in Verbindung zu setzen. ...

