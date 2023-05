POL-HSK: Einbruch in Hotel

Arnsberg (ots) - In der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai war ein dunkler Audi E-Tron in mindestens zwei Verkehrsunfälle verwickelt. Diese waren in der Straße Zum Krähenbrink und Gänsepfad. Hier wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Für diese Unfälle sucht die Polizei nun Zeugen die Angaben machen können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

mehr