Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorrad kollidiert mit Linienbus - Zeugen gesucht

Riveris (ots)

Am Freitag, dem 17.03.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die K 66 von Riveris kommend in Richtung Waldrach. In einer leichten Rechtskurve fuhr er an einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Fahrzeug vorbei. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Linienbus. Es wird vermutet, dass der Kradfahrer beim Ausweichen zu stark einlenkte und zu Fall kam. Das Motorrad rutschte unter die Front des Linienbusses, der Fahrer rutschte zur Seite weg und blieb glücklicherweise nur leicht verletzt. Die wenigen Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

