POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht bei Kell am See, Geschädigter des Verkehrsunfalls flüchtet

Kell am See (ots)

Am Donnerstag, den 16.03.2023 gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der B407 zwischen Kell und Reinsfeld ein Verkehrsunfall mit zwei Personenkraftwagen. Im Rahmen eines abgebrochenen Überhohlmanövers stießen die beiden PKW im Gegenverkehr mit den Außenspiegeln gegeneinander. Der Verkehrsunfallverursacher, ein silberner Mazda Kombi, hielt an der Unfallörtlichkeit an. Der zweite Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, obwohl er wahrscheinlich ebenfalls einen Schaden am Fahrzeug davongetragen hat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/91510.

