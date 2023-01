Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Kellerraum ein - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter/-innen brachen am Dienstagmorgen zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr auf unbekannte Art in einen Keller eines Hauses in der Straße In den Fensenbäumen ein. Dort stahlen sie, nachdem sie gewaltsam den Zugang zu einem Kellerraum geöffnet hatten, ein hochwertiges E-Mountainbike. Die Ermittlungen wurden durch den zuständigen Polizeiposten aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

