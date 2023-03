Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Handtasche im EDEKA-Markt Birkenfeld

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11:15 Uhr kam es im EDEKA-Markt Decker in Birkenfeld zu dem Diebstahl einer Handtasche zum Nachteil einer älteren Dame. Zeugen haben beobachtet, wie der Frau die Handtasche entwendet wurde. Die Täterin, südländisches Aussehen, ca. 25 Jahre, mittellange schwarze Haare, ließ auf dem Parkplatz von der Handtasche ab und warf diese zu Boden. Anschließend flüchtete sie in einen dunkelfarbenen Kleinwagen, welche mit einer zweiten, männlichen Person gefahren wurde. Im Rahmen einer Fahndung können die Tatverdächtigen durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Birkenfeld erbittet sachdienliche Hinweise, welche zur Ermittlung der Täter führen könnten. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich die derzeit noch unbekannte Geschädigte Dame mit der Polizei in Verbindung setzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell