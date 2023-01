POL-IGB: Unbelehrbarer Fahrzeugführer

66386 St. Ingbert (ots) - Am Samstag, den 21.01.2023, ereignete sich zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Reinhold-Becker-Straße in 66386 St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei mit seinem unbekannten Fahrzeug mit dem in Längsaufstellung geparkten weißen Seat Leon des Geschädigten. Der PKW des ...

