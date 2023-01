Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Reinold-Becker-Straße in St. Ingbert

66386 St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023, ereignete sich zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Reinhold-Becker-Straße in 66386 St. Ingbert. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei mit seinem unbekannten Fahrzeug mit dem in Längsaufstellung geparkten weißen Seat Leon des Geschädigten. Der PKW des Geschädigten wurde hierbei im Bereich der vorderen linken Fahrertür beschädigt. Der /die Unfallverursacher / in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden befindet sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

