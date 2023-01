Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, dem 05.01.2023, kam es zwischen 10:15 Uhr-10:25 Uhr im Bereich der Kaiserstraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein, am rechten Fahrbahnrand in einer Parktasche abgestellter PKW (Renault, Farbe: orange) von einem anderen, bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete folglich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am beschädigten Renault beträgt ca. 500EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell