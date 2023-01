Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Vollsperrung der BAB 6

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 18.01.2023, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen IGB-Mitte und IGB-West in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen, welche zum Teil erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Auslöser soll ein schwarzer Transporter gewesen sein, welcher aus unbekanntem Grund eine Gefahrenbremsung auf der linken Fahrspur durchgeführt habe. Die BAB musste in dem betreffenden Bereich über die Dauer der Unfallaufnahme und Räumungsmaßnahmen für ca. 60 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in diesem Zeitraum an der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte abgeleitet, wodurch sich ein nicht unerheblicher Rückstau bildete. Der entstandene Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt. Zeugen, welche insbesondere Auskünfte über die Ursache des Unfallgeschehens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

