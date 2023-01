Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Kraftfahrzeugdiebstahl eines schwarzen Chrysler Crossfires in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In der Nacht vom 02.01.2023 auf den 03.01.2023, wurde in der Kahlenbergstraße, in St. Ingbert-Rohrbach, ein schwarzer Chrysler Crossfire, Baujahr 2003, mit NK-Kreiskennzeichen auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet. Das Fahrzeug war ursprünglich am Abend des 02.01.2023 vom Fahrzeuginhaber am Fahrbahnrand vor dessen Wohnanwesen in der Kahlenbergstraße abgestellt worden. Am Morgen wurde die Totalentwendung festgestellt. Es wird wegen besonders schwerem Fall des Kraftfahrzeugdiebstahls ermittelt. Sollten Passanten oder Anwohner Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell