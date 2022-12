POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert-Rentrisch

St. Ingbert-Mitte (ots) - In der späten Nacht des heiligen Abends, 24.12.2022, versuchten zwei männliche Täter gegen 23:30 Uhr in eine Wohnung in der Blieskasteler Straße, in unmittelbarer Nähe zur Wollbachstraße, einzubrechen. Mit einem Pflasterstein warfen sie die Scheibe des 33-Jahre alten Anwohners ein und wollten so wohl anschließend in die Wohnung ...

mehr