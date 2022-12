Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohngungseinbruchsdiebstahl in der Blieskasteler Straße, St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der späten Nacht des heiligen Abends, 24.12.2022, versuchten zwei männliche Täter gegen 23:30 Uhr in eine Wohnung in der Blieskasteler Straße, in unmittelbarer Nähe zur Wollbachstraße, einzubrechen. Mit einem Pflasterstein warfen sie die Scheibe des 33-Jahre alten Anwohners ein und wollten so wohl anschließend in die Wohnung gelangen. Offensichtlich bei der weiteren Tatausführung gestört, flüchteten die Täter zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrer Ergreifung. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Sollten Anwohner oder Passanten sachdienliche Hinweise geben können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894-1090) gebeten.

