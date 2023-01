LPI-G: Graffiti und Böller

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter versuchten am 15.01.2023, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 09:30 Uhr gewaltsam in zwei Garagen in der Ebelingstraße einzubrechen. Ihr Vorhaben misslang allerdings, so dass sie ohne Beutegut von Dannen zogen. Dennoch verursachten sie Sachschaden an den Türen. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich ...

