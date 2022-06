POL-SE: A 23 (Elmshorn) - Bus fährt auf Lkw am Stauende auf

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.06.2022) ist es im Einkaufszentrum Schenefeld in der Industriestraße zum Einbruchsversuch in eine Bankfiliale gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Alarm um 23:27 Uhr ausgelöst. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes stellte daraufhin Beschädigungen an einer Tür im Bereich des Parkplatzes Industriestraße / Ecke Altonaer Straße fest. Es ...

mehr