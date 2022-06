Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Einbruchsversuch in Bankfiliale

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.06.2022) ist es im Einkaufszentrum Schenefeld in der Industriestraße zum Einbruchsversuch in eine Bankfiliale gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Alarm um 23:27 Uhr ausgelöst. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes stellte daraufhin Beschädigungen an einer Tür im Bereich des Parkplatzes Industriestraße / Ecke Altonaer Straße fest.

Es wurde nichts entwendet.

Beamte der Polizeistation Schenefeld nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten die Spurensicherung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Tatortes.

