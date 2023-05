Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei gegen 16:10 Uhr, zur Brüder-Walburger-Wallstraße gerufen. Eine Zeugin war auf einen Mann aufmerksam geworden, der ein kleines Messer in der Hand hielt und offenbar Selbstgespräche führte. Die eingesetzten Beamten sprachen den 32-jährigen Soester an. Dieser reagierte sofort äußerst aggressiv auf die Ansprache der Polizeibeamten. Er wurde nach weiteren gefährlichen Gegenständen durchsucht und sperrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Soester wurde in das Polizeigewahrsam transportiert und anschließend eine Blutprobenentnahme angeordnet. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell