Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Männer versuchten scheinbar einzubrechen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.3.2023 versuchten zwei Männer gegen 21.10 Uhr scheinbar in ein Einfamilienhaus an der Stromberger Straße in Beckum einzubrechen. Ein Nachbar hatte das Duo beim Gassigehen entdeckt und es angesprochen. Daraufhin flüchteten die beiden Männer, von denen einer auf dem Vordachs des Hauseingangs gestanden hatte. Die Täter seien sehr jung, athletisch und dunkel gekleidet gewesen. Wer hat zur Tatzeit zwei verdächtige Personen im Bereich der Stromberger Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell