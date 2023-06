POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Schützenstraße- Zeugen gesucht (26.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots) - Rund 10.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, auf der Landesstraße 415 ereignet hat. Eine 51-jährige Fahrerin eines Renault Twingo fuhr an der Anschlussstelle Oberndorf von der Autobahn 81 ab und bog an der Einmündung zur L 415 nach ...

mehr