POL-ME: Einbruch in Hofladen: Diebe entwendeten Lebensmittel und einen Mercedes Sprinter - Ratingen - 2302073

Mettmann (ots)

In Ratingen sind in der Nacht zu Mittwoch (22. Februar 2023) bislang noch unbekannte Täter in einen Hofladen am Mauerweg eingebrochen. Neben diversen Lebensmitteln entwendeten die Täter auch einen Mercedes Sprinter. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet bei der Suche nach den Tätern um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 2 und 3 Uhr nachts gewaltsam Zugang in den Hofladen, indem sie das Fenster der Toilettenräumlichkeiten aufhebelten. Anschließend durchsuchten die den Verkaufsraum, ein angrenzendes Büro sowie eine Scheune nach Wertgegenständen. Neben Werkzeug und Lebensmitteln im Wert von mehr als 15.000 Euro entwendeten die Täter auch noch ein zum Bauernhof gehörenden weißen Mercedes Sprinter, ehe sie unerkannt entkamen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und schrieb den entwendeten Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen ME-GH 209 zur internationalen Fahndung aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Beuteschaden durch den Diebstahl der Lebensmittel und Werkzeuge bzw. Arbeitsmaschinen auf eine Summe von rund 15.000 Euro. Hinzu kommt der Wert des Sprinters, der auf eine Summe von rund 30.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Mittwoch (22. Februar 2023) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bauernladens am Mauerweg gemacht oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

