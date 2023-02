Polizei Mettmann

POL-ME: Mitarbeiter mit Messer bedroht: Polizei fasst mutmaßlichen Ladendieb - Untersuchungshaft für Intensivtäter angeordnet - Velbert - 2302072

Mettmann (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann und der Staatsanwaltschaft Wuppertal ---

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei an Rosenmontag (20. Februar 2023) in Velbert-Neviges einen 40-jährigen Wuppertaler festnehmen konnte. Der Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, zuvor einen räuberischen Diebstahl begangen und hierbei einen Supermarktmitarbeiter mit einem Messer bedroht zu haben.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte gegen 11:50 Uhr ein bis dato noch unbekannter Mann einen Supermarkt an der Straße "Am Rosenhügel" in Neviges betreten und dort mehrere Flaschen Kräuterlikör entwendet. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes bemerkte den Diebstahl jedoch, woraufhin zwei weitere Mitarbeiter (ein 27 Jahre alter Mann aus Mülheim an der Ruhr sowie ein 52 Jahre alter Mann aus Essen) den flüchtigen Ladendieb verfolgten. Dieser war zu Fuß in Richtung der S-Bahn-Haltestelle "Rosenhügel" gerannt und hatte sich dort in eine bereits abfahrbereite Bahn begeben.

Während der 52-jährige Essener den Lokführer bat, mit der Abfahrt zu warten, konnte der andere Mitarbeiter den flüchtigen Ladendieb in der Bahn stellen. Dieser soll nun jedoch plötzlich ein Messer gezogen und den 27-Jährigen damit bedroht haben. Anschließend flüchtete der Ladendieb aus der Bahn.

Kurz darauf konnte er jedoch im Rahmen der Fahndung von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei an der Asbrucher Straße angetroffen und festgenommen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Ladendieb um einen 40-jährigen Intensivtäter aus Wuppertal handelte, der bereits hinlänglich wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem konnte die Polizei das entwendete Diebesgut noch in der Bahn auffinden.

Die Konsequenzen für den 40-Jährigen:

Der Mann wurde zur Prüfung von Haftgründen zur Polizeiwache nach Velbert gebracht, ehe er am gestrigen Dienstag (21. Februar 2023) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Wuppertaler an.

Die Strafverfolgungsbehörden bedanken sich bei den beiden Supermarktmitarbeitern, die durch ihr couragiertes Handeln die Festnahme des Tatverdächtigen überhaupt erst möglich gemacht haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell