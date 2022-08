Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Unfallflucht nach Spiegelunfall

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht nach Spiegelunfall Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen auf der Blersumer Straße in Wittmund. Der Fahrzeugführer eines Lkw war mit seinem Kraftfahrzeug auf der L 10 in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und beschädigte den Außenspiegel eines entgegenkommenden MAN-Trucks. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

