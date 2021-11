Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211112.13 Krempdorf : Lkw kommt von der Fahrbahn ab

Krempdorf (ots)

Am Donnerstagabend kam ein 78jähriger Dithmarscher mit einem Lastwagen von der Fahrbahn ab. In der Dorfstraße geriet dieser auf der Fahrt nach Glückstadt rechtsseitig durch Unachtsamkeit auf die weiche Bankette. Die Fahrt endete auf einer Freifläche, der Lastwagen kippte hierbei auf die rechte Seite. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der mit Rotkohl voll beladene 27-Tonner wird derzeit entladen und das Fahrzeug im Anschluss geborgen. Die Bergungsarbeiten werden bis zum späten Freitagnachmittag fortgeführt. Die Dorfstraße bleibt in dieser Zeit voll gesperrt.

