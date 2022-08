Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Scheibe eingeworfen - Einbrecher von Hund überrascht - Strandkorb beschädigt - Geldbörse entwendet

Norden

Norden - Scheibe eingeworfen

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag im Lorenzweg in Norden. Unbekannte warfen in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:45 Uhr die Fensterscheibe eines leerstehenden landwirtschaftlichen Hofes mit einem Stein ein. Zusätzlich wurde das Tor der dortigen Scheune auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnisse nichts. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

Norderney - Einbrecher von Hund überrascht In der Nacht zu Dienstag drang ein Unbekannter gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Im Gewerbegelände auf Norderney ein. Durch ein Aufhebeln der Eingangstür verschaffte sich der Täter Zutritt zum Wohnbereich. Dort wurde der Einbrecher jedoch durch das laute Bellen des Hundes überrascht und ergriff unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04932 92980.

Juist - Strandkorb beschädigt

In der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte einen Strandkorb auf der Freifläche am Hafen auf Juist. In der Zeit von Dienstag, 02.08.2022, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.08.2022, 09:00 Uhr, wurden Holzbauteile und die Sitzfläche des Strandkorbs gewaltsam herausgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04935 921570.

Krummhörn - Geldbörse entwendet

Ein Trickdiebstahl ereignete sich am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Handelsstraße in der Krummhörn. Der unbekannte Täter bat um die Hilfe einer Dame, da ihm angeblich etwas auf den Boden gefallen sei. Als sich die hilfsbereite Dame bückte, nutze der Mann die Gunst der Stunde und entwendete der Dame ihre Geldbörse, welche sich in einer Gürteltasche befand. Aus gegebenem Anlass werden noch einmal Hilfsmöglichkeiten/Verhaltensweisen aufgezeigt, sich vor Taschendieben zu schützen: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

