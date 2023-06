Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar- Lindenhof/ Lkr. Rottweil) E-Scooter-Fahrer berauscht unterwegs (26.06.2023)

Oberndorf am Neckar- Lindenhof (ots)

Einen berauschten E-Scooter-Fahrer haben Beamte des Polizeireviers Oberndorf am Montagabend aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21 Uhr kontrollierten sie auf der Ringstraße einen 19-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg von der Friedrich-List-Straße kommend in Fahrtrichtung Von-Gunzert-Straße fuhr. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest lieferte ein positives Ergebnis, woraufhin der 19-Jährige seinen Roller stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. In erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

