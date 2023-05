Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin in Seelze

Hannover (ots)

Am Montagnachmittag, 08.05.2023, ist eine 55 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 356 schwer verletzt worden. Eine 47-jährige Autofahrerin erfasste die Radfahrerin beim Abbiegen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Zusammenstoß gegen 16:50 Uhr auf der Hannoverschen Straße an der Ecke zur Heimbergstraße in Seelze. Eine 47-Jährige aus Seelze fuhr mit ihrem Opel Astra aus Richtung der Goethestraße kommend auf der Hannoverschen Straße in Richtung Göxer Landstraße. Als die Seelzerin nach links in die Heimbergstraße abbog, stieß sie mit einer in die gleiche Richtung fahrenden 55-jährigen Radfahrerin zusammen. Diese war dabei die Straße zu überqueren. Die 55-jährige Frau, ebenfalls aus Seelze, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 1.600 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /aw, desch

