Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Sexueller Übergriff auf 20-Jährige in Groß-Buchholz

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover sucht mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera einen Mann, der unter Verdacht steht, eine 20-jährige Frau im Eingangsbereich eines Studentenwohnheims im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz sexuell genötigt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 21.01.2023, zu dem Übergriff. Gegen 02:50 Uhr fuhren der bislang unbekannte Beschuldigte und die Studentin unabhängig voneinander in derselben Stadtbahn der Linie 4 in Richtung Roderbruch. An der Haltestelle "Medizinische Hochschule" stieg die 20-Jährige aus. Der Täter folgte ihr von dort aus bis zu einem Studentenwohnheim in der Karl-Wiechert-Allee. Im dortigen Eingangsbereich bedrängte er die junge Frau und berührte sie gegen ihren Willen unsittlich. Die 20-Jährige setzte sich erheblich zu Wehr und konnte den Angreifer damit schließlich in die Flucht schlagen. Dieser entfernte sich zu Fuß in Richtung Roderbruch.

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat eine schlanke Statur mit dünnen Beinen. Er hat kurze und glatte schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer schwarzen enganliegenden Jeans, spitzen schwarzen Lederstiefeletten und einer dunklen Jacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /aw, bo

