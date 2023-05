Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: 35-Jähriger am Bahngleis mit Messer lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 05.05.2023, hat ein junger Mann einen 35-Jährigen an einem Bahngleis in Wunstorf mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Eine Bundespolizistin und drei Krankenpflegerinnen kümmerten sich bis zum Erscheinen des Rettungswagens um den Verletzten.

Nach bisherigen Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover waren zwei die zwei Männer gegen 17:40 Uhr am Bahnsteig in Wunstorf in Streit geraten. Nach Zeugenaussagen zog ein mutmaßlich 22-jähriger Wunstorfer ein Messer und stach mehrfach auf den 35-Jährigen aus Neustadt ein. Dabei fügte er ihm lebensbedrohliche Verletzungen zu und flüchtete anschließend.

Glücklicherweise befanden sich zur Tatzeit zufällig eine Bundespolizistin und drei Krankenpflegerinnen auf dem Bahnsteig, die den Verletzten sofort versorgten. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den 35-Jährigen dann direkt in ein Krankenhaus. Die ebenfalls alarmierte Polizei fahndete mit Kräften des Streifendienstes und Diensthunden nach dem Tatverdächtigen. Er konnte bislang nicht gefasst werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell