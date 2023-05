Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mann in Hannover-Bothfeld überfallen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 04.05.2023, ist ein 21-Jähriger im hannoverschen Stadtteil Bothfeld von einer unbekannten Person mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Lahe ereignete sich der Überfall gegen 02:15 Uhr morgens auf einem schmalen Grünstreifen zwischen einem Lebensmittelmarkt und der Stadtbahnhaltestelle "Kurze-Kamp-Straße".

Der junge Mann rauchte dort eine Zigarette, als er von einer männlichen Person unter Vorhalt eines Messers bedroht wurde. Als der 21-Jährige versuchte wegzulaufen, brachte ihn der Täter zu Fall und drückte ihn auf den Boden. Anschließend durchsuchte der Täter seine Sachen und nahm einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, ein Handy, ein Schlüsselbund, ein Kartenetui sowie mehrere Bekleidungsstücke an sich und trat anschließend die Flucht an. Nach der Tat soll die Person mit einem Auto auf der Burgwedeler Straße in Richtung Norden geflüchtet sein. Bei dem Pkw soll es sich um einen sehr alten, weißen Mercedes gehandelt haben. Dieser wies starke Abnutzungserscheinungen auf. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Der Geschädigte konnte den Täter vage beschreiben. Es handelt sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß mit einer kräftigen Statur. Er hatte dunkle Haare und trug einen kurzen Bart. Bekleidet war der Räuber mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Jeans.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim PK Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 zu melden. /co, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell