Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Diebe durch Anschreien vertrieben

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14. Dezember) wurde ein Anwohner der Bergstraße in Niederkassel durch verdächtige Geräusche geweckt. Gegen 01.35 Uhr stand er auf und ging über die Terrasse durch seinen Garten in Richtung Straße. Dort konnte er drei dunkel gekleidete Männer sehen, die das Tor seiner Garage gewaltsam hochgedrückt hatten. Der Geschädigte schrie die Verdächtigen an und die schlanken Männer liefen ohne Beute in die Lindenstraße und dann nach rechts in Richtung des Pappelwegs davon. Der Anwohner gab gegenüber der alarmierten Polizei an, dass er noch das Geräusch von sich schließenden Fahrzeugtüren gehört, jedoch kein Fahrzeug wegfahren gesehen habe.

Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

